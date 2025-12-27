Logo SportMediaset

Milano-Cortina: Fiamma olimpica il 2 gennaio a Pescara

27 Dic 2025 - 18:00

Venerdì 2 gennaio 2026 la Fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa a Pescara". Lo ha annunciato il sindaco di Pescara, Carlo Masci. La fiaccola sta attraversando l'intero territorio nazionale, prima di accendere il braciere olimpico allo stadio di San Siro di Milano il 6 febbraio; arriverà nel capoluogo adriatico a partire dalle ore 17. Il percorso cittadino della Fiamma olimpica si snoderà per 9,2 chilometri attraverso le principali vie della città, fino a culminare nell'arrivo in piazza della Rinascita. "Da ex atleta sono doppiamente felice del ritorno della fiamma olimpica a Pescara", ha detto Scurti, "è un simbolo di sport e di valore sociale ma, soprattutto, è un messaggio forte di pace e oggigiorno sottolineare questo aspetto è di fondamentale importanza per tutti i bambini, le donne, gli uomini e gli anziani che vivono sotto le bombe".

