FIORENTINA Piccoli, che paura: resta a terra dopo una botta al torace poi il sollievo e l'applauso del Tardini

Attimi di paura al Tardini di Parma nei minuti di recupero del match tra gli emiliani e la Fiorentina. L'attaccante viola Roberto Piccoli ha rimediato un colpo al torace in un duro scontro di gioco ed è rimasto a terra per un paio di minuti. Subito grande apprensione tra compagni di squadra e avversari e sugli spalti, dove è calato il silenzio. Immediato l'intervento dello staff medico viola, cui è seguito anche quello dei sanitari del Parma. Fortunatamente Piccoli si è rialzato e ha lasciato il campo sulle proprie gambe. Il giocatore è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio.