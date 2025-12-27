Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FIORENTINA

Piccoli, che paura: resta a terra dopo una botta al torace poi il sollievo e l'applauso del Tardini

Attimi di paura al Tardini di Parma nei minuti di recupero del match tra gli emiliani e la Fiorentina. L'attaccante viola Roberto Piccoli ha rimediato un colpo al torace in un duro scontro di gioco ed è rimasto a terra per un paio di minuti. Subito grande apprensione tra compagni di squadra e avversari e sugli spalti, dove è calato il silenzio. Immediato l'intervento dello staff medico viola, cui è seguito anche quello dei sanitari del Parma. Fortunatamente Piccoli si è rialzato e ha lasciato il campo sulle proprie gambe. Il giocatore è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio.

27 Dic 2025 - 18:09
8 foto
parma-fiorentina
piccoli

Ultimi video

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:34
Dopo il gol alla Roma

Dopo il gol alla Roma

01:39
Lunedì Gasp vs De Rossi

Lunedì Gasp vs De Rossi

01:22
Lukaku vicino al rientro

Lukaku vicino al rientro

01:29
Stasera la Juve a Pisa

Stasera la Juve a Pisa

00:46
13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

00:45
13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

01:39
Milan, svolta Maignan

Milan, svolta Maignan

01:30
Chivu ottimista

Chivu ottimista

01:26
Domani Cremonese-Napoli

Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"