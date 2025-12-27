Il Cagliari si gode super Kilicsoy: chi è il gioiello turco che cresce sulle orme di Agüero

Due indizi fanno una prova. Dopo due gol di fila contro Pisa e Torino i fari della ribalta si sono accesi su Semih Kilicsoy. Il gioiello turco classe 2005 è arrivato in estate dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto (12+2 più 20% sulla rivendita) e la nomea del baby prodigio, ma in questa prima metà di stagione aveva faticato a emergere: relegato al ruolo di riserva prima dietro a Belotti, poi a Borrelli.