Liga: il Real Madrid torna a vincere in casa dell’Alaves, tonfo dell’Athletic Bilbao

Il Real torna a vincere in Liga dopo la sconfitta contro il Celta Vigo al Bernabeu (e il ko in Champions League contro il Manchester City): la squadra di Xabi Alonso piega l’Alaves 2-1 in trasferta. Ai Blancos serve il solito Mbappé per stappare la partita: al 24’ il francese riceve palla da Bellingham e arriva al limite dell’area, per siglare l’1-0. Gli ospiti dopo il gol segnato però non affondano il colpo, e il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. I padroni di casa nella ripresa hanno maggiore intensità, e al 68’ trovano un po’ a sorpresa la rete del pari: assist di Blanco per l’1-1 di Vicente. La gioia dei biancoazzurri dura però solo pochi minuti: al 76’ Vinicius si invola sulla sinistra con una classica delle sue azioni in velocità e apparecchia per Rodrygo, che riporta avanti le Merengues a meno di un quarto d’ora dalla fine. Gli uomini di Coudet provano nel finale a pareggiarla una seconda volta, senza però riuscirci. Il Real Madrid sale a 39 punti, tornando a -4 dal Barcellona capolista: Alaves dodicesimo in classifica, fermo a quota 18.