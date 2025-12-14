Liga: il Real Madrid torna a vincere in casa dell’Alaves, tonfo dell’Athletic Bilbao

I Blancos si impongono 2-1 in trasferta con Mbappé e Rodrygo, baschi ko 2-0 sul campo del Celta Vigo
© X
Torna alla vittoria in Liga il Real Madrid, che nel sedicesimo turno piega l’Alaves 2-1 non senza faticare in trasferta. Dopo il vantaggio di Mbappé (24’) arriva il pareggio di Vicente al 68’, poi al 76’ il gol partita di Rodrygo. Brutta sconfitta invece per l’Athletic Bilbao, 2-0 in casa del Celta Vigo con un rigore sbagliato (a segno Swedberg e El-Abdellaoui). Tutto facile per il Siviglia, che travolge 4-0 il Real Oviedo.
ALAVES-REAL MADRID 1-2
Il Real torna a vincere in Liga dopo la sconfitta contro il Celta Vigo al Bernabeu (e il ko in Champions League contro il Manchester City): la squadra di Xabi Alonso piega l’Alaves 2-1 in trasferta. Ai Blancos serve il solito Mbappé per stappare la partita: al 24’ il francese riceve palla da Bellingham e arriva al limite dell’area, per siglare l’1-0. Gli ospiti dopo il gol segnato però non affondano il colpo, e il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. I padroni di casa nella ripresa hanno maggiore intensità, e al 68’ trovano un po’ a sorpresa la rete del pari: assist di Blanco per l’1-1 di Vicente. La gioia dei biancoazzurri dura però solo pochi minuti: al 76’ Vinicius si invola sulla sinistra con una classica delle sue azioni in velocità e apparecchia per Rodrygo, che riporta avanti le Merengues a meno di un quarto d’ora dalla fine. Gli uomini di Coudet provano nel finale a pareggiarla una seconda volta, senza però riuscirci. Il Real Madrid sale a 39 punti, tornando a -4 dal Barcellona capolista: Alaves dodicesimo in classifica, fermo a quota 18.
CELTA VIGO-ATHLETIC BILBAO 2-0
Brutta sconfitta per l’Athletic Bilbao, 2-0 sul campo del Celta Vigo. Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Le reti sono bianche al duplice fischio dell’arbitro, ma l’equilibrio si rompe pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo: al 48’ Swedberg riceve palla da Rueda e insacca l’1-0, continuano il suo momento d’oro dopo la grande prestazione del Bernabeu nella vittoria contro il Real Madrid. Passano sette minuti e i padroni di casa raddoppiano, con El-Abdellaoui al 55’. I baschi, sotto di due reti, hanno la chance di accorciare su rigore al 65’: il penalty conquistato da Inaki viene però sbagliato dal fratello Nico, neutralizzato dall’ex Inter Radu. Gli ospiti ci provano timidamente nel finale, con i padroni di casa che portano a casa la vittoria. L’Athletic Bilbao resta fermo a 23 punti, avvicinato proprio dal Celta Vigo, che sale a quota 22 in ottava posizione.
SIVIGLIA-REAL OVIEDO 4-0
Tutto facile per il Siviglia, poker casalingo al Real Oviedo. Gli andalusi indirizzano la gara già al quarto minuto, quando Adams raccoglie l’assist di Agoumé e firma l’1-0. Gli ospiti accennano una tiepida reazione, ma al 22’ arriva il 2-0 dell’elvetico Sow. I padroni di casa sono avanti di due reti all’intervallo, ma nella ripresa le cose per l’Oviedo peggiorano. Prima, al 51’, Adams si trasforma da goleador ad assist-man con il tocco decisivo per il 3-0 di Mendy, poi, dopo l’espulsione di Carmo (doppia ammonizione nel giro di un minuto, tra l’82’ e l’83’), Ejuke (entrato dalla panchina) cala il poker all’89’. Il Siviglia sale a quota 20 punti, il doppio rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Real Oviedo (in piena zona retrocessione a quota 10).