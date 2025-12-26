Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
slovacchia

Furia Vavro in Slovacchia: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. "Ha insultato mia madre"

Attimi di paura per l'ex Lazio Vavro: durante un torneo affronta un tifoso sugli spalti. Poi le scuse social

di Redazione
26 Dic 2025 - 09:23

Attimi di tensione e poco spirito natalizio in Slovacchia, dove un torneo di calcio indoor si è trasformato nel teatro di uno sgradevole fuori programma. Protagonista assoluto, suo malgrado, Denis Vavro. L'ex difensore della Lazio (oggi in forza al Wolfsburg) si è reso autore di una reazione veemente che ha fatto il giro dei media locali: secondo quanto riportato dal portale Sportovy, il centrale si è tolto la maglia e si è diretto furioso verso gli spalti per un faccia a faccia ravvicinato con uno spettatore.

La difesa social: "Scuse doverose, ma non toccate la famiglia"

 Dopo il caos, Vavro ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti, scusandosi per l'accaduto ma chiarendo il motivo scatenante della sua rabbia: un insulto alla madre. "Mi dispiace profondamente per l'incidente avvenuto durante un evento a cui partecipo ogni anno", ha scritto il difensore. "C'è stata confusione in panchina e stavo solo cercando di calmare i ragazzi quando uno spettatore ha iniziato a insultare mia madre. In quel momento mi sono lasciato sopraffare dalle emozioni, ma non ho fatto male a nessuno".

La Lazio omaggia Immobile, il bomber commosso sotto la Curva

1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

denis vavro
rissa
insulti
madre

Ultimi video

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:51
Fullkrug e la 9 del Milan

Fullkrug e la 9 del Milan

01:23
Inter domani al lavoro

Inter domani al lavoro

01:42
Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

01:39
Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

01:33
Un "regalo" per il Verona

Un "regalo" per il Verona

01:22
In "Palestra" si vola

In "Palestra" si vola

02:34
Gattuso, sogno mondiale

Gattuso, sogno mondiale

01:35
Lazio, mercato sbloccato

Lazio, mercato sbloccato

01:54
Roma nelle mani di Gasp

Roma nelle mani di Gasp

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

I più visti di Calcio Estero

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga

Coppa Africa, Zidane in tribuna per vedere il debutto del figlio Luca con l'Algeria

"Voglio giocare fino a 80 anni": Miura non si ferma e va avanti

Ademola Lookman, Nigeria

Lookman subito decisivo per la Nigeria: gol di sinistro e vittoria alla prima

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:06
Brasile, svolta storica sui conti: arriva il Fair Play Finanziario
09:10
Coppa d'Africa, se lo stadio è semivuoto l'ingresso diventa libero
23:30
Man City, diktat di Guardiola sul peso-forma. Haaland replica: "Va tutto bene"
22:39
Coppa Africa, complimenti Roma a Ndicka ed El Aynaoui: "Gran debutto"
21:28
Natale con allenamento per il Lecce al centro di Martignano