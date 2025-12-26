Furia Vavro in Slovacchia: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. "Ha insultato mia madre"

La Lazio omaggia Immobile, il bomber commosso sotto la Curva
© IPA
© IPA
Attimi di paura per l'ex Lazio Vavro: durante un torneo affronta un tifoso sugli spalti. Poi le scuse socialdi Redazione
Attimi di tensione e poco spirito natalizio in Slovacchia, dove un torneo di calcio indoor si è trasformato nel teatro di uno sgradevole fuori programma. Protagonista assoluto, suo malgrado, Denis Vavro. L'ex difensore della Lazio (oggi in forza al Wolfsburg) si è reso autore di una reazione veemente che ha fatto il giro dei media locali: secondo quanto riportato dal portale Sportovy, il centrale si è tolto la maglia e si è diretto furioso verso gli spalti per un faccia a faccia ravvicinato con uno spettatore.
Dopo il caos, Vavro ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti, scusandosi per l'accaduto ma chiarendo il motivo scatenante della sua rabbia: un insulto alla madre. "Mi dispiace profondamente per l'incidente avvenuto durante un evento a cui partecipo ogni anno", ha scritto il difensore. "C'è stata confusione in panchina e stavo solo cercando di calmare i ragazzi quando uno spettatore ha iniziato a insultare mia madre. In quel momento mi sono lasciato sopraffare dalle emozioni, ma non ho fatto male a nessuno".
© IPA
© IPA