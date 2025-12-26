La Francia piange Gasset, storico allenatore del Montpellier e vice di Blanc

Francia in lutto per la morte di Jean-Louis Gasset, 72 anni, ex centrocampista del Montpellier e poi assistente di Luis Fernandez come allenatore. A comunicare la notizia della sua scomparsa all'Equipe è stata la sua famiglia. Gasset, figura importante per il calcio transalpino, ha lavorato a lungo, prima al Bordeaux e poi al Psg con Laurent Blanc, suo compagno dai tempi del Montpellier. Con i girondins ha vinto la Ligue 1 nel 2009, la Coupe de la Ligue e il Trophée des Champions.