Calcio
Calcio estero
FRANCIA

La Francia piange Gasset, storico allenatore del Montpellier e vice di Blanc

Nel suo palmares anche un'esperienza (finita male) da ct della Costa d'Avorio

di Redazione
26 Dic 2025 - 16:20
© Getty Images

© Getty Images

Francia in lutto per la morte di Jean-Louis Gasset, 72 anni, ex centrocampista del Montpellier e poi assistente di Luis Fernandez come allenatore. A comunicare la notizia della sua scomparsa all'Equipe è stata la sua famiglia. Gasset, figura importante per il calcio transalpino, ha lavorato a lungo, prima al Bordeaux e poi al Psg con Laurent Blanc, suo compagno dai tempi del Montpellier. Con i girondins ha vinto la Ligue 1 nel 2009, la Coupe de la Ligue e il Trophée des Champions.

Con Blanc, Gasset ha poi lavorato, fino al 2016, sia in Nazionale che al Psg, dove ha vinto 3 campionati francesi, 3 Coppe di Lega, 2 Coppe di Francia e altri 3 trofei dei Campioni. Conclusa l'esperienza a Parigi, nel gennaio 2017 a Gasset venne affidata la panchina del Montpellier, che salvò dalla retrocessione, prima di sedersi sulla panchina del Saint- Étienne per due stagioni.

Nel 2022, infine, divenne ct della Costa d'Avorio nel 2022, dove venne sostituito dal suo vice Émerse Faé dopo la fase a gironi della Coppa d'Africa: la sua ex nazionale vinse poi il trofeo. Dopo un'avventura finita male con il Marsiglia, tornò alla guida del Montpellier a metà della scorsa stagione, ma lasciò dopo 20 giornate e non riuscì a evitare la retrocessione dei girondins.

francia

