Record in Olanda: i Go Ahead Eagles fanno 8 cambi in una partita (ed è tutto regolare). Ecco come

L'ottavo e ultimo ingresso, quello di Julius Dirksen, è stato possibile grazie a un ulteriore comma del regolamento: per mantenere l'equilibrio sportivo, quando una squadra utilizza lo slot per trauma cranico, anche l'avversario guadagna automaticamente un cambio extra. Poiché anche il Roda ha usufruito della sostituzione bianca per Jansen, i Go Ahead Eagles hanno ricevuto un ulteriore slot compensativo, completando così un incastro regolamentare perfetto che ha trasformato il match in un caso studio senza precedenti. Davvero da record.