Record in Olanda: i Go Ahead Eagles fanno 8 cambi in una partita (ed è tutto regolare). Ecco come

Depay da record: Puma lo celebra con delle scarpe speciali
© Ufficio Stampa Puma
© Ufficio Stampa Puma
Go Ahead Eagles nella storia: 8 sostituzioni contro il Roda. Sfruttati i supplementari e la regola del trauma cranicodi Redazione
I Go Ahead Eagles entrano nella storia del calcio grazie... alle sostituzioni. Nel match contro il Roda JC in Coppa d'Olanda, vinto poi ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi supplementari, la formazione di Deventer ha effettuato ben otto sostituzioni. Nessun errore arbitrale, nessuna squalifica in arrivo, è tutto regolare: il club ha semplicemente sfruttato il regolamento al suo meglio.
Per capire come i Go Ahead Eagles abbiano potuto effettuare otto sostituzioni in un match ufficiale bisogna analizzare la partita nella sua interezza. Nei novanta minuti regolamentari, l'allenatore Boel ha utilizzato le prime cinque sostituzioni canoniche distribuendole tra primo e secondo tempo. Arrivati ai tempi supplementari, il regolamento della coppa ha concesso automaticamente un sesto cambio extra. Fin qui tutto nella norma.
Il colpo di scena nasce da uno scontro aereo che ha coinvolto l'attaccante degli Eagles, Sivertsen, e il difensore del Roda, Koen Jansen, con entrambi i giocatori costretti a uscire per un colpo alla testa. In questo frangente è entrata in gioco la cosiddetta "sostituzione bianca" (o concussion sub), una regola introdotta per tutelare la salute degli atleti che permette un cambio aggiuntivo senza intaccare quelli standard. L'uscita di Sivertsen ha quindi garantito il settimo cambio.
L'ottavo e ultimo ingresso, quello di Julius Dirksen, è stato possibile grazie a un ulteriore comma del regolamento: per mantenere l'equilibrio sportivo, quando una squadra utilizza lo slot per trauma cranico, anche l'avversario guadagna automaticamente un cambio extra. Poiché anche il Roda ha usufruito della sostituzione bianca per Jansen, i Go Ahead Eagles hanno ricevuto un ulteriore slot compensativo, completando così un incastro regolamentare perfetto che ha trasformato il match in un caso studio senza precedenti. Davvero da record.
© Ufficio Stampa Puma
© Ufficio Stampa Puma