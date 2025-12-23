Volley, A1 femminile: Conegliano fa 16 su 16, Milano crolla in trasferta

La Serie A1 femminile di volley continua ad avere un'unica e assoluta padrona. Neppure le feste natalizie rendono "più buona" la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che continua ad essere semplicemente imbattibile e travolge anche San Giovanni in Marignano: 3-0 per le venete (25-23, 25-17, 25-19), trascinate da Adigwe (17), e vengono mantenuti i sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Conegliano, che ha vinto sedici gare su sedici, guida con 46 punti precede infatti la Savino Del Bene Scandicci (40) di Antropova: 20 punti per l'azzurra nel 3-0 su Cuneo (25-15, 27-25, 25-13), le toscane restano seconde. Alle spalle delle due lepri della eSerie A ecco il crollo di Novara (37), che viene travolge da Chieri nel duello tutto piemontese: Nemeth (21) e Nervini (19) firmano il 3-1 che consegna il quarto posto alla Reale Mutua Fenera '76 (35 punti), che si difende dagli attacchi di Tolok (17) e Alsmeier (16).