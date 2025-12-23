Logo SportMediaset

Volley
VOLLEY

Volley, A1 femminile: Conegliano fa 16 su 16, Milano crolla in trasferta

La Numia Vero Volley perde contro Vallefoglia, non bastano i 26 punti di Egonu. Le milanesi scivolano in quinta posizione

23 Dic 2025 - 23:17
© X

© X

La 16a giornata della Serie A1 di volley femminile non intacca il consueto dominio della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che travolge San Giovanni in Marignano (3-0) e fa 16 su 16 in campionato: imbattibili le venete, che guidano a +6 su Scandicci dopo la vittoria di Antropova e compagne su Cuneo. Affonda invece la Numia Vero Volley Milano, sconfitta 3-1 da Vallefoglia: Omoruyi (23) batte Egonu, Chieri scavalca le milanesi in classifica.

La Serie A1 femminile di volley continua ad avere un'unica e assoluta padrona. Neppure le feste natalizie rendono "più buona" la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che continua ad essere semplicemente imbattibile e travolge anche San Giovanni in Marignano: 3-0 per le venete (25-23, 25-17, 25-19), trascinate da Adigwe (17), e vengono mantenuti i sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Conegliano, che ha vinto sedici gare su sedici, guida con 46 punti precede infatti la Savino Del Bene Scandicci (40) di Antropova: 20 punti per l'azzurra nel 3-0 su Cuneo (25-15, 27-25, 25-13), le toscane restano seconde. Alle spalle delle due lepri della eSerie A ecco il crollo di Novara (37), che viene travolge da Chieri nel duello tutto piemontese: Nemeth (21) e Nervini (19) firmano il 3-1 che consegna il quarto posto alla Reale Mutua Fenera '76 (35 punti), che si difende dagli attacchi di Tolok (17) e Alsmeier (16).

La top-4 scivola invece di mano alla Numia Vero Volley Milano (34), che ci consegna il risultato a sorpresa di questa giornata: impresa interna di Vallefoglia, che batte 3-1 (25-21, 17-25, 25-23, 25-15). Egonu ne fa 26 e viene ben supportata da Lanier (16), ma esulta la sua compagna di Nazionale: show di Loveth Omoruyi, ex aequo a quota 23 punti con la compagna Bici. Vallefoglia è così sesta con 26 punti davanti all'Eurotek Laica Uyba, visto che Busto Arsizio crolla contro Bergamo (3-0). Netta vittoria per la Wash4green Monviso Volley su Perugia (3-0), che resta mestamente penultima con 11 punti davanti solo a San Giovanni in Marignano (10). Si allontana ancor di più la terzultima posizione di Firenze, che trionfa su Macerata in trasferta: un match interminabile viene vinto 3-2 dalle toscane, che portano quattro giocatrici in doppia cifra con Acciarri (19) top-scorer.

volley
conegliano

