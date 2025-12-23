Volley, A1 femminile: Conegliano fa 16 su 16, Milano crolla in trasferta

La Numia Vero Volley perde contro Vallefoglia, non bastano i 26 punti di Egonu. Le milanesi scivolano in quinta posizione
La 16a giornata della Serie A1 di volley femminile non intacca il consueto dominio della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che travolge San Giovanni in Marignano (3-0) e fa 16 su 16 in campionato: imbattibili le venete, che guidano a +6 su Scandicci dopo la vittoria di Antropova e compagne su Cuneo. Affonda invece la Numia Vero Volley Milano, sconfitta 3-1 da Vallefoglia: Omoruyi (23) batte Egonu, Chieri scavalca le milanesi in classifica.
La Serie A1 femminile di volley continua ad avere un'unica e assoluta padrona. Neppure le feste natalizie rendono "più buona" la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che continua ad essere semplicemente imbattibile e travolge anche San Giovanni in Marignano: 3-0 per le venete (25-23, 25-17, 25-19), trascinate da Adigwe (17), e vengono mantenuti i sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Conegliano, che ha vinto sedici gare su sedici, guida con 46 punti precede infatti la Savino Del Bene Scandicci (40) di Antropova: 20 punti per l'azzurra nel 3-0 su Cuneo (25-15, 27-25, 25-13), le toscane restano seconde. Alle spalle delle due lepri della eSerie A ecco il crollo di Novara (37), che viene travolge da Chieri nel duello tutto piemontese: Nemeth (21) e Nervini (19) firmano il 3-1 che consegna il quarto posto alla Reale Mutua Fenera '76 (35 punti), che si difende dagli attacchi di Tolok (17) e Alsmeier (16).
La top-4 scivola invece di mano alla Numia Vero Volley Milano (34), che ci consegna il risultato a sorpresa di questa giornata: impresa interna di Vallefoglia, che batte 3-1 (25-21, 17-25, 25-23, 25-15). Egonu ne fa 26 e viene ben supportata da Lanier (16), ma esulta la sua compagna di Nazionale: show di Loveth Omoruyi, ex aequo a quota 23 punti con la compagna Bici. Vallefoglia è così sesta con 26 punti davanti all'Eurotek Laica Uyba, visto che Busto Arsizio crolla contro Bergamo (3-0). Netta vittoria per la Wash4green Monviso Volley su Perugia (3-0), che resta mestamente penultima con 11 punti davanti solo a San Giovanni in Marignano (10). Si allontana ancor di più la terzultima posizione di Firenze, che trionfa su Macerata in trasferta: un match interminabile viene vinto 3-2 dalle toscane, che portano quattro giocatrici in doppia cifra con Acciarri (19) top-scorer.