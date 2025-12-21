Mondiali: Neymar, appello ad Ancelotti: "Aiutaci a vincere. Se andiamo in finale prometto che segnerò"

Neymar non è ancora stato convocato dal ct italiano e la sua presenza al Mondiale è incerta. In diverse occasioni, Ancelotti ha spiegato che lo convocherà solo quando sarà al massimo della forma fisica, cosa che non è ancora accaduta al Santos. I tanti infortuni stanno pesantemente condizionando la carriera del quasi 34enne attaccante, che nelle ultime settimane ha giocato da infortunato pur di salvare il club da una clamorosa retrocessione.