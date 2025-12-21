Mondiali: Neymar, appello ad Ancelotti: "Aiutaci a vincere. Se andiamo in finale prometto che segnerò"

Il fuoriclasse continua a sperare in una chiamata da parte del ct italianodi Redazione
Nonostante non indossi la maglia della Brasile dal 18 ottobre 2023, Neymar sogna ancora di giocare la Coppa del Mondo la prossima estate. Ieri, durante un concerto del cantante Thiaguinho a San Paolo, il numero 10 del Santos ha inviato un messaggio al ct Carlo Ancelotti: "Faremo tutto il possibile e anche l’impossibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile. A luglio potrete chiedermi conto dei risultati. Ehi Ancelotti, aiutaci!". O Ney si è anche spinto oltre e ha fatto una promessa ai tifosi della Seleçao: "Se arriveremo in finale, prometto che segnerò un gol". Il Brasile non vince il Mondiale da oltre 23 anni, dal trionfo nel 2002 in Giappone-Corea del Sud.
Neymar non è ancora stato convocato dal ct italiano e la sua presenza al Mondiale è incerta. In diverse occasioni, Ancelotti ha spiegato che lo convocherà solo quando sarà al massimo della forma fisica, cosa che non è ancora accaduta al Santos. I tanti infortuni stanno pesantemente condizionando la carriera del quasi 34enne attaccante, che nelle ultime settimane ha giocato da infortunato pur di salvare il club da una clamorosa retrocessione.
Il suo contratto con il Santos va in scadenza a fine mese e, secondo la stampa locale, le parti sono al lavoro per prolungare di sei mesi la sua permanenza nel club della sua infanzia e dargli ogni opportunità di giocare regolarmente, con la speranza di essere convocato per la Coppa del Mondo. Prima di allora, tuttavia, Neymar dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare la rottura del menisco del ginocchio sinistro.