Calcio
Calcio estero
a rabat

Coppa d’Africa, il primo gol è di Brahim Diaz: l’ex Milan fa gioire il Marocco

21 Dic 2025 - 22:03
6 foto

Allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat è cominciata la Coppa d'Africa con la sfida tra i padroni di casa del Marocco e le Isole Comore. Sotto una pioggia battente la nazionale del ct Regragui, inserita nel Gruppo A in compagnia di Mali e Zambia, ha faticato a battere la resistenza delle piccole Comore, alla seconda partecipazione in assoluto nel torneo, e dopo aver fallito un rigore nel primo tempo è riuscita a sbloccare il risultato soltanto nella ripresa, quando Brahim Diaz (che si era procurato anche il rigore) ha sfruttato al meglio l’assist di Mazraoui e messo la firma sulla prima vittoria del Marocco (2-0 il risultato finale), che è tra le favorite assolute per la vittoria finale del torneo (che manca dal 1976).

coppa d'africa
brahim diaz
marocco

