LA NOVITA'

Nuova partnership Dazn-Mediaset: co-esclusiva per alcune partite della Liga

Dopo il Mondiale per club continua la collaborazione tra le due piattaforme televisive

11 Set 2025 - 12:51
© Getty Images

© Getty Images

Dazn, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e Mediaset, il gruppo televisivo commerciale più importante d'Italia nonché uno dei maggiori d'Europa hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello de LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa sempre più solida. I tifosi continueranno a vivere, per ogni giornata di campionato, tutte le emozioni de LALiga su Dazn - partner d'eccellenza del massimo campionato spagnolo - mentre su Mediaset verranno trasmesse in co-esclusiva, nel corso della stagione, sei tra i migliori 380 match in programma. "L'accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte", commenta Stefano Azzi, Ceo Italia. "Dazn è ormai la piattaforma di riferimento de LaLiga Easport e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi".

"Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della Serie A in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid-Barcellona al derby di Madrid - partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti", dichiara Stefano Sala, Ceo Mfe Adv.

dazn
mediaset
liga

