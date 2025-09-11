Nuova partnership Dazn-Mediaset: co-esclusiva per alcune partite della Liga

Dazn, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e Mediaset, il gruppo televisivo commerciale più importante d'Italia nonché uno dei maggiori d'Europa hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello de LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa sempre più solida. I tifosi continueranno a vivere, per ogni giornata di campionato, tutte le emozioni de LALiga su Dazn - partner d'eccellenza del massimo campionato spagnolo - mentre su Mediaset verranno trasmesse in co-esclusiva, nel corso della stagione, sei tra i migliori 380 match in programma. "L'accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte", commenta Stefano Azzi, Ceo Italia. "Dazn è ormai la piattaforma di riferimento de LaLiga Easport e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi".