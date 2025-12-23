Coppa d'Africa, Lookman subito decisivo per la Nigeria: gol di sinistro e vittoria alla prima contro la Tanzania

La Coppa d'Africa di Ademola Lookman parte subito col botto, con una prodezza dalla distanza decisiva per la vittoria della Nigeria sulla Tanzania. Le Aquile si sono infatti imposte 2-1 nella prima partita del gruppo C (con Tunisia e Uganda a completare il quartetto), col giocatore dell'Atalanta decisivo con una rete prelibata al 52' dopo il gol annullato all'ex Napoli Osimhen. Dopo aver ricevuto palla sul destro da Iwobi, Lookman ha infatti mandato al bar Msanga con una finta di corpo per andare sul sinistro che in diagonale e dalla distanza è risultato imprendibile per l'estremo difensore tanzaniano Foba. Di Ajayi, difensore dell'Hull City, il gol che aveva aperto il match, con M'Mombwa che aveva pareggiato i conti a inizio ripresa per la Tanzani.