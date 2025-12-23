Logo SportMediaset

Coppa d'Africa, Lookman subito decisivo per la Nigeria: gol di sinistro e vittoria alla prima contro la Tanzania

L'attaccante della Dea sigla un gol di sinistro dalla distanza regalando il successo alla prima alla Nigeria

23 Dic 2025 - 23:28
Ademola Lookman, Nigeria © Getty Images

Ademola Lookman, Nigeria © Getty Images

La Coppa d'Africa di Ademola Lookman parte subito col botto, con una prodezza dalla distanza decisiva per la vittoria della Nigeria sulla Tanzania. Le Aquile si sono infatti imposte 2-1 nella prima partita del gruppo C (con Tunisia e Uganda a completare il quartetto), col giocatore dell'Atalanta decisivo con una rete prelibata al 52' dopo il gol annullato all'ex Napoli Osimhen. Dopo aver ricevuto palla sul destro da Iwobi, Lookman ha infatti mandato al bar Msanga con una finta di corpo per andare sul sinistro che in diagonale e dalla distanza è risultato imprendibile per l'estremo difensore tanzaniano Foba. Di Ajayi, difensore dell'Hull City, il gol che aveva aperto il match, con M'Mombwa che aveva pareggiato i conti a inizio ripresa per la Tanzani.

I riflettori erano tutti puntati su di lui e Lookman non ha deluso le aspettative. Un match in cui, oltre all'atalantino, sono stati impegnati anche Dele-Bashiru della Lazio e l'ex Milan Chukwueze, oltre al citato Osimhen

I RISULTATI

DR Congo-Benin 1-0
Marcatori: 16' Bongonda (C)

Senegal-Botswana 3-0
Marcatori: 40' Jackson (S) 13' st Jackson (S), 45' st Ndiaye (S)

Nigeria-Tanzania 2-1
Marcatori: 36' Ajayi (N), 5' st M'Mombwa (T), 7' st Lookman (N)

Tunisia-Uganda 3-1
Marcatori: 10' Skhiri, 40' e 64' Achouri, 92' Omedi (U)

coppa d'africa
lookman
nigeria

