Miura non si ferma più: nuova avventura in terza serie giapponese a un passo dai 60 anni

L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito dall'Atletico Suzuka, sua ultima squadra, per militare nella terza divisione nipponica. Tuttavia, per vedere la stretta di mano ufficiale e la presentazione, bisognerà attendere una data tutt'altro che casuale. Fedele alla sua storia e alla sua scaramanzia, Miura ha programmato l'annuncio per il mese di gennaio 2026. Il calendario è cerchiato in rosso sull'11 gennaio, e l'orario non poteva che essere fissato per le 11:11. Una celebrazione quasi rituale del suo numero di maglia, l'11, che lo accompagna ormai da quattro decenni sui campi di tutto il mondo.