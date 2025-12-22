Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
giappone

Miura non si ferma più: nuova avventura in terza serie giapponese a un passo dai 60 anni

Per Kazu Miura nuova stagione in prestito al Fukushima United: l'ex Genoa giocherà fino a 60 anni

di Redazione
22 Dic 2025 - 18:51

C'è chi appende gli scarpini al chiodo per l'età e chi, come Kazuyoshi Miura, sembra aver stipulato un patto segreto con il tempo. La leggenda del calcio giapponese non ha alcuna intenzione di fermarsi: mentre il resto del mondo sportivo programma il futuro, lui riscrive il presente accordandosi per un'altra stagione agonistica. L'ex attaccante del Genoa, che si appresta a spegnere 59 candeline, ha deciso di rimettersi in gioco trasferendosi al Fukushima United.

Una firma "cabalistica": l'ossessione per il numero 11

 L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito dall'Atletico Suzuka, sua ultima squadra, per militare nella terza divisione nipponica. Tuttavia, per vedere la stretta di mano ufficiale e la presentazione, bisognerà attendere una data tutt'altro che casuale. Fedele alla sua storia e alla sua scaramanzia, Miura ha programmato l'annuncio per il mese di gennaio 2026. Il calendario è cerchiato in rosso sull'11 gennaio, e l'orario non poteva che essere fissato per le 11:11. Una celebrazione quasi rituale del suo numero di maglia, l'11, che lo accompagna ormai da quattro decenni sui campi di tutto il mondo.

Obiettivo 2026: 40 anni di carriera e il sogno degli 80

 Quello che anni fa sembrava una battuta ("Voglio giocare fino a 80 anni"), oggi assume i contorni di un obiettivo ancora realizzabile. Nel 2026, Miura festeggerà un traguardo irreale: 40 anni di carriera professionistica. Il segreto di questa longevità sportiva, che lo vedrà in campo anche a 60 anni scaduti al termine del prossimo accordo, risiede in un mix perfetto tra una genetica privilegiata e uno stile di vita da monaco. A oggi ha messo a referto 910 presenze ufficiali condite da 229 reti. 

Genoa, chi si rivede: Miura con la maglia rossoblù e il Sorbetto della Lanterna

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

kazuyoshi miura
eta
record

Ultimi video

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

02:05
Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

02:30
Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

01:29
CLIP FIGC PROJECT 12 - VIDEO NATALE 22/12 SRV

FIGC "Project 12": l’AI sfida la passione dei veri tifosi

03:56
DICH FERRARA da Riad 22/12 DICH

Ferrara: "Mi aspetto una grande finale, molto aggressiva"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

00:36
MCH CHIELLINI A RIAD 22/12 MCH

Anche Chiellini a Riad per il Social Football Summit

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

00:31
Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

Napoli, le ultime di formazione: Conte ha un solo dubbio

01:18
La ripartenza rossonera

La ripartenza rossonera

01:33
Locatelli al centro

Locatelli al centro

01:20
La ripartenza Inter

La ripartenza nerazzurra

01:08
MCH POKER BAYERN MCH

Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta

01:06
Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

01:07
Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

01:16
Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

I più visti di Calcio Estero

Cristiano Ronaldo, altro che 40 anni: fisico bionico dopo la sauna

Coppa d’Africa, il primo gol è di Brahim Diaz: l’ex Milan fa gioire il Marocco

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Il Botafogo saluta Davide Ancelotti dopo soli 5 mesi: i motivi dell'addio

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

Record Go Ahead Eagles: otto cambi in una partita. Ed è tutto regolare: ecco perché

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:06
Ranking Fifa, Spagna prima. Italia ancora fuori dalla top 10
18:45
La Juve torna in piena corsa Champinos e vola in borsa (+3%)
17:15
Corinthians, Depay si sfoga: "La dirigenza deve svegliarsi"
16:49
Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata
16:31
Hakimi corre verso il recupero, il ct del Marocco: "Lo avremo nel corso del torneo"