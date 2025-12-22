Miura non si ferma più: nuova avventura in terza serie giapponese a un passo dai 60 anni

Genoa, chi si rivede: Miura con la maglia rossoblù e il Sorbetto della Lanterna
Per Kazu Miura nuova stagione in prestito al Fukushima United: l'ex Genoa giocherà fino a 60 annidi Redazione
C'è chi appende gli scarpini al chiodo per l'età e chi, come Kazuyoshi Miura, sembra aver stipulato un patto segreto con il tempo. La leggenda del calcio giapponese non ha alcuna intenzione di fermarsi: mentre il resto del mondo sportivo programma il futuro, lui riscrive il presente accordandosi per un'altra stagione agonistica. L'ex attaccante del Genoa, che si appresta a spegnere 59 candeline, ha deciso di rimettersi in gioco trasferendosi al Fukushima United.
L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito dall'Atletico Suzuka, sua ultima squadra, per militare nella terza divisione nipponica. Tuttavia, per vedere la stretta di mano ufficiale e la presentazione, bisognerà attendere una data tutt'altro che casuale. Fedele alla sua storia e alla sua scaramanzia, Miura ha programmato l'annuncio per il mese di gennaio 2026. Il calendario è cerchiato in rosso sull'11 gennaio, e l'orario non poteva che essere fissato per le 11:11. Una celebrazione quasi rituale del suo numero di maglia, l'11, che lo accompagna ormai da quattro decenni sui campi di tutto il mondo.
Quello che anni fa sembrava una battuta ("Voglio giocare fino a 80 anni"), oggi assume i contorni di un obiettivo ancora realizzabile. Nel 2026, Miura festeggerà un traguardo irreale: 40 anni di carriera professionistica. Il segreto di questa longevità sportiva, che lo vedrà in campo anche a 60 anni scaduti al termine del prossimo accordo, risiede in un mix perfetto tra una genetica privilegiata e uno stile di vita da monaco. A oggi ha messo a referto 910 presenze ufficiali condite da 229 reti.
