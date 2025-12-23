Milano-Cortina: Fabio Cannavaro ultimo tedoforo nella sua Napoli

Da un luogo di riscatto sociale come Scampia a uno iconico come Piazza del Plebiscito, la cartolina di Napoli. È qui che si è concluso il tour della torcia olimpica di Milano Cortina 2026, con Fabio Cannavaro che ha acceso il braciere olimpico. È stato infatti il capitano azzurro, campione mondiale a Berlino 2006, a concludere la tappa partenopea del viaggio della fiaccola, funestato dalla pioggia abbattutasi copiosa per tutto il giorno sulla città partenopea. Tra i tedofori tanti sportivi ma anche esponenti dell'economia cittadina, come il direttore regionale di Intesa Sanpaolo Giuseppe Nargi, in alternanza con i comici dei Jackal e con campioni della storia partenopea come il nuotatore Massimiliano Rosolino e il calciatore Ciro Ferrara. Grande emozione all'arrivo in piazza del Plebiscito per Cannavaro: "Sono molto emozionato - dice dopo aver acceso il braciere olimpico - portare la fiaccola, soprattutto quando sono entrato qui in Piazza Plebiscito, vivere l'emozione di questa piazza con la pioggia, questi colori olimpici e la fiamma che brucia". Cannavaro, campione del mondo e Pallone d'Oro, sottolinea la portata dei Giochi Olimpici: "Sono esperienze uniche - ha detto - dove gli atleti devono godersela. Sicuramente bisogna prepararsi bene ma allo stesso tempo divertirsi, perché sono quelle cose che ti capitano una volta nella vita e devi sapere apprezzare tutto quello che ti circonda". Sul palco olimpico con Cannavaro sono saliti anche il governatore della Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha sottolineato: "È stato bellissimo vedere - ha detto - l'arrivo della fiaccola e l'accensione del braciere in Piazza Plebiscito. È stata l'accensione del fuoco olimpico in una grande città di sport, ma anche di pace, visto che il simbolo del fuoco olimpico vuol dire pace. Questo è il grande augurio che mandiamo da Napoli a tutti i teatri di guerra, a tutti i popoli che oggi stanno soffrendo". Applausi per Roberto Fico al suo esordio da governatore in Piazza Plebiscito: "È un onore ospitare - ha detto Fico - il passaggio della fiaccola olimpica a Napoli e accendere questo fuoco in Piazza Plebiscito con Cannavaro, che è stato uno dei più grandi difensori che la storia d'Italia possa ricordare. Anche oggi da Napoli parte il messaggio di una città e di una Regione ogni giorno sempre più importante".