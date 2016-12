Sci, gigante Meribel: triplo trionfo per Anna Fenninger

Tina Maze doveva vincere e sperare che la Fenninger non andasse oltre il terzo posto per conquistare la Coppa del Mondo ma così non è andata e si era capito già nella prima manche dove l'austriaca conduceva proprio davanti alla slovena. Alla fine dello slalom gigante di Meribel una perfetta Anna Fenninger ha conquistato la vittoria mentre Tina Maze ha chiuso al terzo posto, alle spalle anche dell'altra austriaca Eva Brem. Sesta un'ottima Nadia Fanchina che ha realizzato il terzo miglior crono nella seconda manche alle spalle solo di Brem e Fenninger. Decima la giovane Marta Bassino, fuori dalla top ten Manuela Moelgg e Irene Curtoni, caduta Federica Brignone.



Questo successo, il 14esimo in carriera, il sesto in stagione, ha permesso ad Anna Fenninger di conquistare la seconda Coppa del Mondo generale consecutiva e anche la seconda coppa di gigante di fila. La 'Coppa di Cristallo' è la ciliegina sulla torta di una annata incredibile per la fuoriclasse austriaca che ha anche conquistato tre medaglie d'oro e una d'argento ai Mondiali di Vail/Beaver Creek. Tina Maze si arrende per 22 punti e chiude la sua stagione con tre successi parziali e tre medaglie ai Mondiali. Nelle altre discipline sventola la bandiera americana visto che Mikaela Shiffrin ha vinto la coppa di slalom speciale mentre nella velocità la regina resta Lindsay Vonn che ha conquistato la 'coppetta' di discesa e superg.