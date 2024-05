Atletica, Bruni seconda nell'asta donne con 4,65 nella Diamond League di Marrakech

atletica

Nella stessa gara terza Molinarolo con 4,55 mentre Battocletti termina solo settima nei 5000 metri in 15'02"69

© Giancarlo Colombo Roberta Bruni, primatista italiana del salto con l'asta, ha ottenuto un prestigioso secondo posto nella quarta tappa della Diamond League 2024 disputata a Marrakech in Marocco, grazie alla misura di 4,65 superata al secondo tentativo della gara vinta dalla svizzera Angelica Moser con 4.73, mentre l'altra azzurra Elisa Molinarolo ha chiuso con un buon 4,55 in terza posizione, a pari merito con la leggenda dell'atletica greca femminile Katerina Stefanidi.

Negli 800 femminili coraggiosa prova di Eloisa Coiro che ha cercato di tenere il ritmo delle migliori per realizzare un grande tempo finale, e sino ai 30 metri dalla fine sembrava poter lottare addirittura per il terzo posto, ma poi si è imballata fortemente proprio alla fine chiudendo quinta in un buon 2'00"35, mentre la sudafricana Prudence Sekgodiso ha vinto in 1'57"26 che rappresenta oltre che il suo personale anche la miglior prestazione mondiale dell'anno.

Nadia Battocletti al suo debutto stagionale sui 5000, specialità dove vanta il minimo diretto per le Olimpiadi, ha chiuso in settima posizione con il tempo di 15'02"69 nella gara vinta dall'etiope Medina Eisa con 14'34"16, stesso piazzamento di Dalia Kaddari sui 200 metri dove la velocista ha ottenuto il crono di 23"48, mentre la giamaicana campionessa del mondo Shericka Jackson ha passeggiato sulla pista vincendo con un per lei modesto 22"82.

Nei 3000 siepi, ultima competizione dell'evento marocchino dove si esibiva l'idolo locale Soufiane El Bakkali oro olimpico e mondiale, l'azzurro Osama Zoghlami si è classificato in undicesima posizione con 8'19"54, mentre il super campione di casa ha vinto in 8'09"40.

Grande curiosità nel lancio del disco per vedere all'opera Mykolas Alekna, per la prima volta in gara dopo il lancio di 74,35 con cui il 14 aprile scorso aveva cancellato il più vecchio primato del mondo esistente che risaliva al 1986, con il 21enne atleta lituano che ha dominato con una miglior misura di 70,70.