Vuelta: Contador oltre il dolore, ecco il suo ginocchio prima della corsa

Hanno destato scalpore le immagini del ginocchio destro di Contador, che a luglio aveva rimediato diverse ferite all'articolazione e la frattura della tibia dopo una caduta nel corso del Tour de France. Nella foto di sinistra si vede il ginocchio dello spagnolo sei giorni dopo l'infortunio rimediato alla Grande Boucle due mesi fa, mentre quella di destra - con i punti di sutura e la ferita non ancora del tutto rimarginata - risale a due settimane prima della partenza della Vuelta. Le condizioni fisiche di Contador, dunque, non erano per nulla ottimali prima della corsa spagnola, ma ciò non ha impedito al corridore della Tinkoff-Saxo di disputare una Vuelta (nella quale è al comando a due tappe dal termine) da assoluto protagonista.