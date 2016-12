Alonso agita il mercato del ciclismo: Contador

Dopo l'annuncio a sorpresa del salvataggio del team Euskaltel-Euskadi, la cosiddetta "nazionale basca" del ciclismo aiutata con 6 milioni di euro, Fernando Alonso pensa in grande. Il campione spagnolo, che non ha mai nascosto la sua passione per le due ruote, è riuscito nell'impresa nonostante la difficile situazione economica della squadra. E ora punta al possibile ingaggio dell'amico Alberto Contador, due volte vincitore al Tour de France.