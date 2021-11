Un libro a settimana, la recensione di "Il mondo di Piero"

Il sottotitolo de “Il mondo di Piero” è già di per sé esaustivo: parole, titoli e sfuriate di un grande giornalista, Piero Dardanello. Il ricordo dell’ex direttore di Tuttosport – a 20 anni dalla scomparsa - è affidato alle brillanti penne di Roberto Beccantini e Fabio Monti per i tipi di Bradipolibri. Dentro ci sono i ricordi di tanti colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare “con” e “per” lui. Da chi (Cesare Lanza) lo assunse tre volte a chi (come l’amico di Sportmediaset Roberto Omini) ricorda ancora il terrore davanti alla domanda: “Sai disegnare?” per trasferire in pagina, nel luglio ’84, la notizia di una rapina a mano armata nella sede dell’Inter.