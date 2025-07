Wild card a Tyra Grant al 125 ATV Tennis Open di Roma

Il ritorno di Martina Trevisan dopo l'intervento al piede e la wild card a Tyra Grant. Saranno due delle tante protagoniste dell'Atv Bancomat Tennis Open, da quest'anno promossa a WTA 125. La presentazione della 15^ edizione, che si terrà dal 14 al 20 luglio, è andata in scena al Circolo Antico Tiro a Volo dove si disputerà il torneo sui campi in terra rossa. "Rientrare nel novero dei tornei organizzati sotto l'egida della WTA è per noi motivo di grande orgoglio - dichiara Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo -. Siamo tra i pochi in Italia. Eventi come questo sono strumenti fondamentali per lo sviluppo del tennis, soprattutto in un momento di crescente popolarità". Parole pronunciate davanti anche ad Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, a Massimo Itta, Chief Commercia Officer di Bancomat; e Giulia Soresina, Consigliere Federale FITP. "Non è facile organizzare eventi così e questo circolo ha superato ogni aspettativa - dice l'assessore -. Il fatto poi che la federazione sia al fianco di questa iniziativa dimostra che non esistono solo gli Internazionali, le Finals e la Coppa Davis. C'è voglia di partire dal basso anche se ormai è un torneo di livello molto alto e l'ambizione é di continuare a crescere. Insieme possiamo ambire sempre a qualcosa di migliore soprattutto nei grandi eventi". Infine le parole di Soresina: "Questa quindicesima edizione rappresenta un momento di particolare soddisfazione per la nostra Federazione e per l'intero movimento tennistico nazionale. Il torneo, grazie alla dedizione e alla visione del comitato organizzatore, raggiunge oggi un traguardo importante, elevandosi al prestigioso livello di WTA 125. La FITP è profondamente convinta dell'importanza di sostenere appuntamenti di questa importanza, capaci di alimentare la crescita del nostro movimento, coinvolgere il pubblico e diffondere i valori autentici del nostro sport".