Como scatenato, arriva anche Kuhn dal Celtic Glasgow: affare da 19 milioni

Il Como si conferma scatenato sul mercato con tante trattative aperte e nuovi acquisti. L'ultimo è Nicolas Kuhn del Celtic Glasgow, che arriva al costo di 19 milioni di euro. Attaccante tedesco di 25 anni, cresciuto nelle giovanili di Ajax e Bayern Monaco, in Scozia ha collezionato 15 gol in 46 presenze da gennaio 2024 a oggi. Mancino, Kuhn è un profilo giovane ma già affermato nel panorama europeo. Da un punto di vista tattico è un esterno offensivo che preferisce partire da destra, ma può giocare anche a sinistra o da trequartista. Nella stagione appena conclusa ha realizzato 10 gol e 8 assist in 28 presenze ufficiali nel massimo campionato scozzese ed è andato a bersaglio anche tre volte in Champions League (doppietta al Lipsia e rete al Bayern Monaco). Rapido, abituato a puntare l'uomo e a far valere le sue doti tecniche in velocità, Kuhn rischia spesso la giocata per creare la superiorità o andare al tiro. Qualità che nel corso degli anni gli hanno consentito di affinare la pericolosità palla al piede e aggiornare anche le sue statistiche realizzative. Nel 2019 ha ricevuto la medaglia d’oro Fritz Walter come miglior giovane calciatore tedesco U19, premio conferito in precedenza a giocatori del calibro di Havertz, Rudiger e Ter Stegen solo per citarne alcuni.