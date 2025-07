La FIGC esclude il Brescia dal calcio professionistico

"La Federazione delibera di non prendere atto della intervenuta non concessione della licenza nazionale 2025/2026 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di serie C". Con questo comunicato la FIGC ha confermato l'esclusione dai campionati professionisti del Brescia Calcio che, dopo 114 anni di storia, dice di fatto addio. Si attenderà ora le novità provenienti dal progetto capitanato dal presidente della Feralpi Salò Giuseppe Pasini e che ha già ricevuto il sostegno del Comune e di A2A.