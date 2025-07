Thiago Silva, discorso da brividi sulla morte del patrigno prima di Inter-Fluminense: "Cogliete l'attimo"

IL DISCORSO DI THIAGO SILVA

"Non aspettate la fine della partita per dire: ‘Cosa avremmo potuto fare diversamente per vincere?' NO! Nel 2014, stavo giocando i Mondiali in Brasile e in uno dei nostri giorni liberi, sono tornato a casa. È arrivato il mio patrigno, l'uomo che mi ha reso la persona che sono oggi, era malato ma io non sapevo quanto fosse grave la situazione. Così sono comunque tornato in nazionale. Nel frattempo lui è stato ricoverato in ospedale ma io sono dovuto tornare a Parigi per la preparazione… Dopo una delle prime partite di campionato, mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto: ‘È morto il tuo patrigno'. Avete capito cosa intendo?"