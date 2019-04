Un libro a settimana: l'epopea di Boskov

26/04/2019

Chi non se lo ricorda? E' stato uno dei grandi allenatori del calcio mondiale e italiano ma soprattutto un simpatico guascone che non sfigurava certo nella televisione che incominciava a "fabbricare" personaggi. Anzi.Ma prima della panchina, la storia calcistica diera già lunga e ricca di successi.A farla rivivere è Danilo Crepaldi nel suo libro:(edizioni Urbone). In oltre trecento pagine viene riassunta la vicenda umana e sportiva di Vujadin, iniziata a Novi Sad in Vojvodina, allora Jugoslavia.Oltre alla carriera in panchina in Italia, che tutti ricordano, ve ne è stata un'altra in campo più che significativa.Boskov è stato. Parliamo degli anni '50 e '60. Non solo. Laureato in storia, appassionato di geografia e politica è ricordato dalla figlia (nella prefazione) anzitutto come un buon padre di famiglia ma anche uncome poi dimostrato anche in campo.Ma l'uomo di Novi Sad è soprattutto colui che come allenatore ha lanciato talenti un infinità di talenti da Butragueno a Totti. Non solo. E' lui che ha portato alla consacrazione di campioni come Mancini, Cannavaro, Vialli, Mihajlovic, Pagliuca.

Nella sua carriera ha vinto tanto ma meno di quel che aveva seminato. Nel suo palmares: due scudetti storici con il Vojvodina e la Sampdoria (a Genova anche due Coppa Italia) ma anche un campionato al Real Madrid oltre ad una coppa d'Olanda con il Den Haag.

In tutto ha allenato quattordici squadre di club tra Jugoslavia, Svizzera, Olanda, Spagna e Italia.

Per due volte ha guidato anche la nazionale della Jugoslavia ,in momenti storici difficili. Unica macchia le due finali di Coppa di Campioni perse con Real Madrid e Sampdoria rispettivamente contro Liverpool e Barcellona.

Ma quello per cui tutti lo ricordano sono i suoi aforismi... frasi sintetiche, ironiche e spesso lapalissiane entrate, però, nella cultura del mondo del calcio come veri e propri tormentoni.



Basterebbe questo elenco per leggere il libro.



TITOLO: IL PALLONE ENTRA QUANDO DIO VUOLE

AUTORE: DANILO CREPALDI

EDITORE: URBONE PUBLISHING

PAGINE: 323

PREZZO: 16 EURO