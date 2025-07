Mondiale club, Luis Enrique: "Mbappe'? È il passato.."

"E' il passato, e' alle nostre spalle". A poche ore dalla semifinale che definira' la seconda sfidanta per il Mondiale del club, tra Real e Psg, Luis Enrique dribbla in maniera secca l'argomento Mbappe'. Il tecnico catalano ritrovera' il campione francese passato al club 'merengue' e la situazione ha stimolato la curiosita' dei media al seguito del Psg: tra Luis Enrique e Mbappe', ai tempi parigini, il rapporto era complesso tanto che tra le motivazioni della scelta dell'attaccante di non rinnovare e di firmare col Real la gestione tecnica veniva messa al primo posto. "La partita col Real e' piena di fascino - si e' limitato a dire Luis Enrique, a chi gli chiedeva se non fosse uno stimolo in piu' ritrovare il suo ex giocatore - Molti fattori rendono questa partita speciale: e' una semifinale del Mondiale per club, e tanto bastaa renderla interessante e a farci trovare pronti". Quanto a Xabi Alonso, tecnico degli spagnoli, niente conferenza stampa: il Real l'ha annullata dopo che il volo di trasferimento della squadra dalla Florida a New York aveva subito un pesante ritardo causa condizioni meteo avverse.