Volley, Mondiali U19 donne: Italia batte Argentina 3-1 e vola ai quarti

Argentina che parte subito bene nel primo parziale provando a staccare le azzurrine (2-4, 3-6). L'Italia però non si fa trovare impreparata, reagisce all'istante e riporta la gara in parità sul 7-7; da qui in avanti le ragazze di Maioli mostrano un gioco molto fluido e la frazione è in discesa (13-10, 16-13, 20-14). Sul 24-17 è un attacco di Caterina Peroni a trasformare il primo set point nel 1-0. Le sudamericane non accusano il colpo e l'intero secondo set diventa una battaglia punto a punto, (2-2, 6-6, 9-9) prima e (13-13, 16-16, 19-19) dopo. Le ragazze di coach Maria Laura Vincenti, nel momento decisivo, si portano a +2 sul 21-23 costringendo Roberta Maioli a richiamare le sue in panchina; il tempo tecnico non è tuttavia sufficiente per impedire alle bianco azzurre di vincere il parziale che si chiude sul 22-25. Le azzurrine, dopo il passo falso compiuto nella seconda frazione, scendono in campo nella terza molto determinate e la dominano sin dalle prime battute (5-3, 8-4, 12-7). L'Argentina è in seria difficoltà e non riesce minimamente a controbattere agli attacchi di Spaziano e compagne; il massimo vantaggio arriva a +14 sul 23-9 e la chiusura del set a +13 sul 25-12. L'Italia prende completamente le misure alla formazione sudamericana e anche il quarto parziale è a senso unico. Le azzurrine non lasciano scampo alle avversarie nella prima metà di set (6-1, 9-6, 15-10), dovendo solo amministrare il vantaggio nella seconda. L'attacco di Talarico del 25-12 permette dunque alle ragazze di Maioli di approdare ai quarti di finale.