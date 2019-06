Un libro a settimana: Binario 15

04/06/2019

Calcio ma non solo, nel viaggio che Giorgio Coluccia ha compiuto su e giù in Gran Bretagna. Un viaggio in treno che ha toccato 15 città ed è racchiuso in 12 capitoli nel libro Binario 15 che ha come sottotitolo l’esaustiva frase: Un viaggio tra luoghi, rituali e rivalità senza tempo. In calcio in Gran Bretagna, e soprattutto in Gran Bretagna, è un fenomeno sociale che ogni maledetto (o benedetto) sabato muove (o muoveva per la precisione) migliaia e migliaia di tifosi: dalla ricchissima Premier League ai campi di provincia più sperduti in Scozia o Galles.



L’autore ha cercato, riuscendoci, di mantenere le vicissitudini pallonare come riferimento ma anche di mettere in risalto ciò che ruota intorno ad ogni singola realtà. Dal legame dei Padri Pellegrini con Plymouth ai meadri di Park Head, roccaforte del Celtic a Glasgow; dallo Sheffield di Orwell nel 1936 al saggio sulla condizione operaia di Engels a Manchester, oggi stravolta dai miliardi del calcio.



Tifosi protagonisti anche in Galles visto che a Swansea -est della penisola di Gower- i supporters detengono una quota della società e la gestiscono come fossero dirigenti a tutti gli effetti. Luoghi, storie e personaggi si affollano in questo viaggio ideale nel calcio britannico. Un luogo, per certi aspetti, ancora senza tempo che resiste a globalizzazione e modernismo.