Folorunsho in arrivo al Cagliari, Esposito più lontano

Mancano solo ultimi dettagli e ufficialità per l'arrivo di Folorunsho al Cagliari. Il club rossoblù e il Napoli avrebbero già trovato l'accordo per il centrocampista classe 1998, due presenze in Nazionale, convocato agli ultimi Europei. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe raggiungere presto i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno, in Lombardia. Sempre più lontano, invece, Sebastiano Esposito, ma il club sardo non lo perde d'occhio. In uscita il portiere Scuffet, sempre più vicino al Pisa. Intanto ieri notte hanno raggiunto il ritiro in montagna il presidente Tommaso Giulini, l'amministratore delegato Carlo Catte con il difensore colombiano Yerry Mina: l'ex viola aveva usufruito di un permesso speciale e da oggi è a disposizione di Pisacane. Per quanto riguarda gli abbonamenti, è già stata superata quota 11.500. Nelle Curve e in Distinti laterali sono terminati i posti. Ma, in questi settori, durante la stagione, ci sarà una quota minima di biglietti (poche centinaia) da destinare alla vendita gara per gara.