Serie A, le amichevoli estive di tutte le squadre: calendario e risultati

L’estate 2025 si preannuncia particolarmente interessante per gli appassionati di calcio, con un’attenzione senza precedenti rivolta alle prime amichevoli della nuova stagione di Serie A. Complice il gran numero di cambi sulle panchine, cresce la curiosità per vedere all’opera le nuove versioni delle squadre: dalla “nuova” Inter affidata a Chivu, al Milan ora guidato da Allegri, fino alla Roma targata Gasperini. Tornano volti noti come Sarri alla Lazio e Pioli, che da luglio sarà ufficialmente alla guida della Fiorentina. Il Napoli di Antonio Conte punterà a difendere lo scudetto conquistato, mentre la Juventus, con Tudor in panchina, cercherà di migliorare il quarto posto della scorsa stagione. Il campionato di Serie A 2025/2026 prenderà il via il 24 agosto, ma prima assisteremo a un mese ricco di sfide amichevoli.