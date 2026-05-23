Tra derby, finali di Coppe e concerti memorabili: San Siro compie cento anni

Il 19 settembre 2026 sarà una data importantissima per lo stadio di San Siro alias Giuseppe Meazza: il suo centesimo compleanno tondo. L’inaugurazione è datata appunto 19 settembre 1926 in occasione di un derby Milan-Inter (San Siro nacque come stadio del club rossonero), vinto per la cronaca dall’Inter per 6-3. Il taglio del nastro venne affidato a Sua Altezza Reale Adalberto di Savoia-Genova, duca di Bergamo. L’affluenza di pubblico non fu quella che ci si aspettava, tanto che qualcuno, polemicamente, sostenne che fosse uno scenario esagerato e inadeguato per uno sport come il calcio. La storia avrebbe presto smentito questa tesi. Ora c’è l’idea di proporre alla Lega di mettere in calendario il derby di Milano per il prossimo 19 settembre, nel giorno del centenario. Sarebbe un giusto tributo, in attesa di capire quale sarà il destino dell’impianto.