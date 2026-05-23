panchina azzurra

Nazionale, Mancini si smarca dal pressing: "Io ct dell'Italia? Prossima domanda..."

L'ex commissario tecnico: "Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre"

23 Mag 2026 - 11:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Io Ct azzurro? Prossima domanda. Non sono qui per parlare di questo". Così, con un dribbling verbale e una risata, Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale, al Circolo Canottieri Aniene di Roma come testimonial per la donazione del sangue si è smarcato dal pressing dei cronisti che lo incalzavano in merito a un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. "Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre". Mentre sull'addio di Guardiola al Manchester City (proprio di Guardiola come possibile ct si è dibattuto in questi giorni) il Mancio ha chiosato: "Faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei che dire, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile".

Guardiola ct dell'Italia? Fonti vicine a Pep: "È disponibile". Ma lui nega: "Riposo"

Leggi anche
Repubblica Democratica del Congo

Il Congo rischia l'esclusione dai Mondiali, arriva l'avvertimento degli Usa

I giornali: sabato 23 maggio 2026

1 di 21
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

italia
nazionale
mancini
figc

Ultimi video

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

01:41
Napoli, la volata del gol

Napoli, la volata del gol

01:09
Inter, quanti premi

Inter, quanti premi

01:37
Fabregas contro Zanetti

Fabregas contro Zanetti

01:45
Milan e Roma, attenzione

Milan e Roma, attenzione

02:01
Il derby della Mole

Il derby della Mole

01:39
Conceicao, voglia di gol

Conceicao, voglia di gol

01:35
Soulè, passo da Champions

Soulè, passo da Champions

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

03:33
Esclusiva Modric

Esclusiva Modric

01:54
Serie A, l'ultimo sprint

Serie A, l'ultimo sprint

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

02:14
DICH MANCINI EVENTO AVIS 23/5 DICH

Mancini all'evento Avis: bocca cucita su Nazionale, campionato e City

01:12
Accomando: "Mercato Milan, c'è Goretzka. E sul futuro di Leao..."

Milan, le cifre dell'affare Goretzka. Leao-Pulisic, uno andrà via: ecco chi

18:34
DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

I più visti di Nazionale

Giancarlo Antognoni 

Caso Italia-Grecia, il messaggio di Antognoni al ct ellenico: "Nessuna mancanza di rispetto"

Da un azzurro all'altro: Conte pronto al ritorno in Nazionale dopo 10 anni ma c'è il nodo ingaggio

Silvio Baldini

Italia-Grecia a rischio: la polemica della nazionale ellenica per le scelte di Baldini

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 

Leoni, Koleosho e...le sorprese. Nazionale, futuro dall'estero: 15 talenti emigrati in cerca di fortuna

Mancini si smarca dal pressing: "Io ct dell'Italia? Prossima domanda..."

Bosnia-Italia, i migliori meme: i social non hanno pietà degli azzurri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Alain Taho
13:15
Inter Primavera, stangata per Taho: 8 giornate di squalifica!
12:49
Da Udine alla coppa col Lens, gioia Thauvin: "Scritto la storia del club"
12:49
Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"
12:00
Torino: oltre un migliaio di tifosi alla rifinitura pre-derby
11:31
Commemorazione per Falcone, presente anche Miccoli dopo le scuse alla famiglia