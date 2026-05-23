Nazionale, Mancini si smarca dal pressing: "Io ct dell'Italia? Prossima domanda..."

"Io Ct azzurro? Prossima domanda. Non sono qui per parlare di questo". Così, con un dribbling verbale e una risata, Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale, al Circolo Canottieri Aniene di Roma come testimonial per la donazione del sangue si è smarcato dal pressing dei cronisti che lo incalzavano in merito a un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. "Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre". Mentre sull'addio di Guardiola al Manchester City (proprio di Guardiola come possibile ct si è dibattuto in questi giorni) il Mancio ha chiosato: "Faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei che dire, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile".