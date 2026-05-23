Pilato, dall'amarezza di Parigi alla testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

"Le Olimpiadi sono vicine. Quattro anni sembrano tanti, ma si lavora sempre per l'obiettivo a lungo termine. Occasione unica? I 50m rana credo che rimarranno nel programma olimpico, è una bella occasione. Sono comunque in un'età ancora favorevole e conto di non fermarmi a Los Angeles, di crearmi altre occasioni". Così Benedetta Pilato, nuotatrice azzurra, all'uscita del Circolo Canottieri Aniene, testimonial per la donazione del sangue.

Poi, sul caso Singapore, sottolinea come "non mi interessa parlare del passato, quella è una vicenda particolare, non meritavo l'odio che ho ricevuto, immagina i miei genitori leggere quei messaggi. Ma ora ho cancellato tutto, mi sono concentrata su quello che devo fare".