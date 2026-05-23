Pilato, dall'amarezza di Parigi alla testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

La nuotatrice azzurra ha ricordato il quarto posto per un solo centesimo alle ultime Olimpiadi proiettandosi già verso il prossimo appuntamento a cinque cerchi"

23 Mag 2026 - 11:36
03:21 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Le Olimpiadi sono vicine. Quattro anni sembrano tanti, ma si lavora sempre per l'obiettivo a lungo termine. Occasione unica? I 50m rana credo che rimarranno nel programma olimpico, è una bella occasione. Sono comunque in un'età ancora favorevole e conto di non fermarmi a Los Angeles, di crearmi altre occasioni". Così Benedetta Pilato, nuotatrice azzurra, all'uscita del Circolo Canottieri Aniene, testimonial per la donazione del sangue.
Poi, sul caso Singapore, sottolinea come "non mi interessa parlare del passato, quella è una vicenda particolare, non meritavo l'odio che ho ricevuto, immagina i miei genitori leggere quei messaggi. Ma ora ho cancellato tutto, mi sono concentrata su quello che devo fare".

Leggi anche

Pilato, le prime parole dopo il furto in aeroporto: "Abbiamo sbagliato. Ho pensato di aver rovinato tutto"

Poi a chi chiede della polemica sul quarto posto: "Ero sincera, ma con il tempo mi sono resa conto che quella medaglia mi avrebbe cambiato la vita. O forse no, non lo so. Non mi serve guardare al passato. Ora sono più vogliosa di arrivare ma sono sempre me stessa. Attesa su di me? La creano gli altri, ora il lavoro è sugli Europei: è l'obiettivo per l'estate", conclude.

Ultimi video

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:45
Quanto hype per Taf13

Quanto hype per Taf13

01:53
Tutti i sogni di Jacobs

Tutti i sogni di Jacobs

03:21
DICH PILATO EVENTO AVIS 23/5 DICH

Pilato con la testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:16
Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

00:34
Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

01:16
Prima uscita di Jacobs

Prima uscita di Jacobs

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

02:23
Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

I più visti di Altri Sport

ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma