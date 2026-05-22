Dejan Savicevic il Genio, la biografia ufficiale: la storia della leggenda del Montenegro

Non esisteva una vera biografia di Savicevic. Ci ha pensato Massimiliano Ruzzante per i tipi di Ultra. È una biografia ufficiale, avallata dallo stesso ex giocatore del Milan, oggi presidente della Federazione del Montenegro. È raccontata in terza persona, ma ci sono molti gustosi inserti declinati in prima persona dallo stesso Savicevic, come il primo, in cui racconta come ha scelto il calcio: “Da ragazzino – avevo sei o sette anni – ho provato con il karate, ma non sono durato tanto: forse un mese o due, poi a scuola cominciavo a picchiarmi con gli altri bambini, perché una disciplina come la boxe o il karate ti porta a diventare aggressivo”. Un bel biglietto da visita, che invia a leggere tutto il resto.