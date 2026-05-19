La grande storia della Coppa del mondo: aneddoti, leggende e tattiche di un secolo di calcio

Dopo un libro imperdibile come "La piramide rovesciata", la storia del calcio attraverso l'evoluzione delle tattiche di gioco, Jonathan Wilson ci regala un testo che ripercorre tutte le edizioni della Coppa del mondo per Nazioni, da Uruguay 1930 a Qatar 2022. Edito in Italia da Limina "La grande storia della Coppa del mondo" è un'immersione totale in quasi un secolo di calcio. Il libro mischia gli aspetti sociali, politici e tecnici fornendo un compendio straordinario che dimostra come un Mondiale sia molto di più di una semplice kermesse sportiva. L'Uruguay è apparso sulle cartine planetarie grazie al fatto di aver ospitato la prima edizione, l'Italia fascista ha dato un grande impulso alla sua propaganda con l'edizione casalinga del 1934 (e il bis francese di quattro anni dopo), il Brasile ha conosciuto una tragedia che è andata oltre l'aspetto calcistico con il Maracanazo del 1950, la Germania Ovest è uscita dall'incubo della storia con la vittoria del 1954. Pelé e i suoi compagni hanno dato un grande impulso alle vendite dei televisori dando spettacolo nelle edizioni del 1958, 1962 e 1970. L'arancione dell'Olanda ha dato una improvvisa svolta psichedelica con i primi apparecchi a colori. I regimi autoritari hanno sfruttato vittorie o edizioni casalinghe per ripulirsi agli occhi del mondo (Argentina '78, Russa 2018 e Qatar 2022).