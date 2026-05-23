Commemorazione per Falcone, presente anche Miccoli dopo le scuse alla famiglia

Fabrizio Miccoli, l'ex capitano del Palermo, è a palazzo Jung a Palermo per le commemorazioni della strage di Capaci. Il calciatore è stato condannato a tre anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In alcune telefonate intercettate, inoltre, Miccoli si esprimeva con termini calunniosi nei confronti di Giovanni Falcone. Dopo aver scontato la pena, Miccoli ha incontrato più volte Maria Falcone chiedendo profondamente scusa per le parole offensive. Nei mesi scorsi l'ex bomber ha presentato il proprio libro nel Museo del presente. "È la mia prima volta alle manifestazioni per il 23 maggio, per me è una grande emozione". Lo ha detto Fabrizio Miccoli, l'ex capitano rosanero che si trova nel museo del presente insieme a Maria Falcone.