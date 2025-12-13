Logo SportMediaset

Calcio

Thiago Silva rivela: "Neymar e Mbappé molto uniti, poi..."

13 Dic 2025 - 16:05

Nel corso di un'intervista rilasciata a L'Equipe, Thiago Silva ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il periodo al Paris Saint-Germain, soprattutto sul legame tra Neymar e Mbappé. Queste le parole del difensore del Fluminense: "La loro è stata una storia bellissima, ma poi il rapporto si è deteriorato. È stato deludente. Erano molti uniti, tra quelli che si godevano di più ogni giorno. Non ho capito perché si siano allontanati. Non ero più lì e non so chi abbia provocato la rottura, ma mi ha rattristato. Sono due ragazzi meravigliosi". 

Thiago Silva rivela: "Neymar e Mbappé molto uniti, poi..."
