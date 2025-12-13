Milan, parola ad Allegri: conferenza alle 14 verso il match col Sassuolo

In attacco saranno assenti sia Santi Gimenez, sia Rafa Leao e così il tecnico dovrebbe affidarsi a Nkunku al fianco dell'insostituibile Pulisic. Qualche dubbio anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek e Ricci si giocano una maglia nel terzetto che sarà completato da Modric e Rabiot, panchina invece per Jashari. Solo certezze invece negli altri reparti, visto che davanti a Maignan agiranno Tomori, Gabbia e Pavlovic e sugli esterni i confermatissimi Saelemaekers e Bartesaghi.