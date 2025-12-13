Milan, parola ad Allegri: conferenza alle 14 verso il match col Sassuolo

I rossoneri sfidano gli emiliani con un attacco in emergenza e con qualche dubbio anche in mezzo al campodi Daniele Pezzini
È la vigilia di Milan-Sassuolo, ultimo match di campionato per i rossoneri prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa. Alle 14 Max Allegri presenterà in conferenza stampa la sfida ai neroverdi di Grosso, decisiva per rimanere in vetta alla classifica senza pensare ai risultati di Napoli e Inter.
In attacco saranno assenti sia Santi Gimenez, sia Rafa Leao e così il tecnico dovrebbe affidarsi a Nkunku al fianco dell'insostituibile Pulisic. Qualche dubbio anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek e Ricci si giocano una maglia nel terzetto che sarà completato da Modric e Rabiot, panchina invece per Jashari. Solo certezze invece negli altri reparti, visto che davanti a Maignan agiranno Tomori, Gabbia e Pavlovic e sugli esterni i confermatissimi Saelemaekers e Bartesaghi.