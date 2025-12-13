Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO MILAN-SASSUOLO

Milan, parola ad Allegri: conferenza alle 14 verso il match col Sassuolo

I rossoneri sfidano gli emiliani con un attacco in emergenza e con qualche dubbio anche in mezzo al campo

di Daniele Pezzini
13 Dic 2025 - 12:35

È la vigilia di Milan-Sassuolo, ultimo match di campionato per i rossoneri prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa. Alle 14 Max Allegri presenterà in conferenza stampa la sfida ai neroverdi di Grosso, decisiva per rimanere in vetta alla classifica senza pensare ai risultati di Napoli e Inter.

In attacco saranno assenti sia Santi Gimenez, sia Rafa Leao e così il tecnico dovrebbe affidarsi a Nkunku al fianco dell'insostituibile Pulisic. Qualche dubbio anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek e Ricci si giocano una maglia nel terzetto che sarà completato da Modric e Rabiot, panchina invece per Jashari. Solo certezze invece negli altri reparti, visto che davanti a Maignan agiranno Tomori, Gabbia e Pavlovic e sugli esterni i confermatissimi Saelemaekers e Bartesaghi.

allegri
milan

Ultimi video

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

I più visti di Milan

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

LUKA MODRIC, MILAN

Modric: "Sorpreso dalla personalità di Allegri, Mondiale senza Italia sarebbe una tragedia"

Gimenez riassapora il campo dopo un mese e mezzo, ma è corsa contro il tempo per il Sassuolo

Attacco in emergenza contro il Sassuolo: Leao e Gimenez out. Neppure Fofana recupera

EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:06
Napoli, a Castel Volturno benedizione e commozione per il piccolo Daniele
 DUMFRIES
11:00
Inter in ansia per Dumfries: dolore continuo alla caviglia. Per ora operazione esclusa
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
10:00
Milan, mistero Gimenez: un mese e mezzo di stop senza diagnosi
23:26
Lecce, Di Francesco: "Vittoria meritata, bello che i gol arrivino anche dalla panchina"
23:20
Pisa, Gilardino: "Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato"