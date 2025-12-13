Buffon: "Sulla Juve offerta importante ma non penso che Elkann venda"

"Innanzitutto ho visto che ieri è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra mai di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbia messo la Juve in vendita e questa è la cosa principale". Così il capodelegazione della nazionale, ed ex portiere della Juventus, Gigi Buffon arrivando ad Atreju, la kermesse di Fdi in corso a Roma. In più, ha aggiunto, "stiamo parlando di una storia di 102 anni, se non sbaglio, una storia vincente che in certi momenti magari può avere delle problematiche, ma a dispetto di tutto questo io credo che il tifoso della Juve soprattutto debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e anche, insomma, la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia e in questo caso John".