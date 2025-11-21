Coppa Davis, Berrettini si sfoga dopo la vittoria su Collignon: "Me la sono un po' complicata, scusate"

Il romano si è imposto per 6-3 6-4 con il numero 2 del Belgio portando in vantaggio l'Italia in semifinaledi Redazione
Matteo Berrettini fatica, ma alla fine porta a casa il primo punto per l'Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Belgio. Il 29enne romano ha sconfitto per 6-3 6-4 Raphael Collignon nonostante le difficoltà incontrate nel secondo set.
"I pensieri sono pochi, c'è tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare - ha spiegato Berrettini -. Me la sono un po' complicata, scusate. Ma alla fine è andata bene, ho lottato come sempre fino alla fine, tirando fuori tutte le energie che ho in corpo".
L'azzurro è pronto ora a fare il tifo per il collega Flavio Cobolli che affronterà Zizou Bergs per portarsi a casa il punto decisivo per la finale: "Festeggiamo ma ora facciamo il tifo per Flavio. Neanche mi ricordo quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare, ero con mio fratello e ricordo che fingevamo da piccoli di essere tennisti professionisti: il tempo passa veloce ma queste emozioni non passano mai".