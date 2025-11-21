Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, Berrettini si sfoga dopo la vittoria su Collignon: "Me la sono un po' complicata, scusate"

Il romano si è imposto per 6-3 6-4 con il numero 2 del Belgio portando in vantaggio l'Italia in semifinale 

di Redazione
21 Nov 2025 - 18:19

Matteo Berrettini fatica, ma alla fine porta a casa il primo punto per l'Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Belgio. Il 29enne romano ha sconfitto per 6-3 6-4 Raphael Collignon nonostante le difficoltà incontrate nel secondo set.

"I pensieri sono pochi, c'è tanta felicità, tanto calore, tanto affetto e tanta voglia di lottare - ha spiegato Berrettini -. Me la sono un po' complicata, scusate. Ma alla fine è andata bene, ho lottato come sempre fino alla fine, tirando fuori tutte le energie che ho in corpo".

Leggi anche

Coppa Davis: Italia all'esame Belgio, in palio c'è la terza finale consecutiva

L'azzurro è pronto ora a fare il tifo per il collega Flavio Cobolli che affronterà Zizou Bergs per portarsi a casa il punto decisivo per la finale: "Festeggiamo ma ora facciamo il tifo per Flavio. Neanche mi ricordo quanti anni avevo quando ho iniziato a sognare di poter giocare, ero con mio fratello e ricordo che fingevamo da piccoli di essere tennisti professionisti: il tempo passa veloce ma queste emozioni non passano mai".

berrettini
coppa davis

Ultimi video

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

I più visti di Tennis

DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

Berrettini soffre, Cobolli in scioltezza: Italia batte l'Austria e va in semifinale col Belgio

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

Sinner, dal rovescio allo swing: dopo le Finals, relax sui campi da golf

Alcaraz rivela: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Coppa Davis? Arriverà il mio momento"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:36
Sport paralimpici, De Sanctis in visita alla Regione Molise
18:26
Cagliari, arrivano nuovi soci: quota di minoranza a gruppo di investitori Usa
18:25
Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez
18:20
Tajani: "Impianti obsoleti, fatica per organizzare Euro 2032"
18:19
Coppa Davis, Berrettini tira un sospiro di sollievo: "Me la sono un po' complicata, scusate"