Tottenham, l'obiettivo è Samu Omorodion

Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante a cui affidare gol e dominio offensivo per i prossimi anni. Il grande obiettivo della dirigenza inglese è Samu Omorodion, attaccante del Porto che ha ben iniziato la stagione sotto la guida tecnica di Farioli con 9 gol e 1 assist. Il giocatore piace molto all'allenatore degli Spurs, Thomas Frank, il quale vede in lui del potenziale tecnico e fisico che può risultare decisivo in un campionato come la Premier League.