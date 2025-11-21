Tottenham, l'obiettivo è Samu Omorodion

© Getty Images
Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante a cui affidare gol e dominio offensivo per i prossimi anni. Il grande obiettivo della dirigenza inglese è Samu Omorodion, attaccante del Porto che ha ben iniziato la stagione sotto la guida tecnica di Farioli con 9 gol e 1 assist. Il giocatore piace molto all'allenatore degli Spurs, Thomas Frank, il quale vede in lui del potenziale tecnico e fisico che può risultare decisivo in un campionato come la Premier League.
Dal Portogallo però non sembrano intenzionati a privarsi facilmente di Omorodion, motivo per cui un trasferimento già a gennaio appare improbabile. Discorso complicato anche per la finestra di mercato estiva, in cui il Porto non lascerà partite il suo attaccante per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro.