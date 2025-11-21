Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna

Bombe carta e idranti in azione in centro a Bologna, all'angolo fra via Lame e via Marconi. Il corteo partito da piazza Maggiore per protestare contro la partita Virtus-Maccabi si è lungamente fronteggiato con il cordone di polizia, sono partite delle bombe carta, la polizia ha risposto azionando gli idranti per disperdere la folla. I manifestanti hanno lanciato anche oggetti trovati nei cantieri. Il corteo è composto da alcune migliaia di persone. Dopo l'utilizzo degli idranti e il lancio delle bombe carta si è creata una situazione di guerriglia urbana nel cuore di Bologna con il corteo che si è frazionato in gruppi. Alcuni manifestanti hanno utilizzato i cassonetti e il materiale del cantiere per la costruzione del tram per fare delle barricate. Proseguono i lanci di fumogeni. La situazione sembra ora sotto controllo mentre al PalaDozza è iniziato l'incontro di Eurolega.