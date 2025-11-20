Logo SportMediaset

Euro 2032: Comune Firenze a Nyon: "Su stadio incontro positivo"

20 Nov 2025 - 18:29

L'incontro con la Uefa che si è tenuto a Nyon tra la sindaca di Firenze Sara Funaro, i rappresentanti della Fiorentina e i progettisti di Arup sullo stadio Franchi è stato "positivo". Così una nota di Palazzo Vecchio: nel primo appuntamento - "ne seguiranno altri", si spiega dal Comune - è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione dell'impianto sportivo, che si candida a ospitare gli Europei di calcio 2032. Il dialogo, viene precisato da Palazzo Vecchio, si è "soffermato anche sui requisiti Economic value added, sul tema della mobilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull'assetto delle aree urbane attorno allo stadio". Seguiranno "altre interlocuzioni, fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze che sarà con scadenza luglio 2026". 

19:40
Juventus, il Cda approva un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni
19:23
Violenza donne: Lega B in campo con il pallone rosso
19:01
Violenza donne: Serie A, in 12/a giornata tutti i campi colorati di rosso
18:35
Mondiali, Simonelli: "Anticipo turno non dipende solo da Serie A"
18:29
Euro 2032: Comune Firenze a Nyon: "Su stadio incontro positivo"