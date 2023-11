Milan '83: quando nemmeno la Serie B può limitare un grande amore

IL LIBRO

Nella recente pubblicazione, firmata Andrea Saronni e Conte Fiele, la storia della seconda stagione rossonera nella Serie cadetta

© twitter La storia del Milan è, per certi versi, unica. Gli anni '80 sono il riassunto migliore di un'intera esistenza. Due retrocessioni (una pagando e una 'a gratis' come chiosava l'ironia di Peppino Prisco), stagioni di sofferenza, mediocrità e delusioni seguite, dopo solo un lustro, alla scalata al tetto del mondo. Di questo decennio folle, Andrea Saronni e Conte Fiele (venuti al mondo già con il cuore a tinte rossonere) hanno scelto di raccontare la stagione '82/'83, quella seguita alla drammatica retrocessione sancita dal 2-3 di Cesena, nel libro: "Milan '83. La stagione dell'orgoglio milanista" edito da Milieu per la collana Parterre.

La scelta è quella di fissare i momenti chiave, spesso legati a ricordi autobiografici, soffermandosi sulle singole partite e sui protagonisti, anche quelli che sono stati poco più che comparse. C'erano già gli eroi delle Coppe dei Campioni venture (Tassotti, Evani e Baresi), centravanti dati per finiti e improvvisamente rinati (Jordan e Damiani), centrocampisti sottovalutati (Ciccio Romano, Battistini, Icardi e Cuoghi) e tre prestiti della parte odiata di Milano che, alla fine, sono risultati fondamentali (Canuti e, soprattutto, Pasinato e Serena). Il resto lo ha fatto il buon senso di Ilario Castagner, che si è inventato un 3-5-2 ante litteram, con una coppia di punte pure armate da cross continui dalle fasce e dalla fantasia e dalle invenzioni di Vinicio Verza, uno dei veri protagonisti di quell'anno.

Il risultato è una macchina da gol con sprazzi di calcio spettacolare e una promozione in carrozza. Nel libro c'è tutto, dalla leggendaria sconfitta con la Cavese a San Siro, considerato il punto più basso della storia rossonera (insieme alle due fatali Verona e Istanbul '05), alle vittorie clamorose come le goeade a Monza, Bologna e in casa con la Lazio. C'è soprattutto il gusto di certe trasferte di un mondo ultrà ancora ai primordi, San Siro a due anelli con il parterre e i posti non numerati e la Milano in cui faceva freddo davvero e c'era ancora la nebbia. Per i più nostalgici, particolarmente consigliata la parte sulle canzoni che erano in vetta alla hit-parade di quei tempi. Su tutte 'Paradise' di Phoebe Cates, uno dei primi brividi ormonali di chi era adolescente in quel periodo e un titolo che preconizza l'imminente futuro rossonero.

TITOLO: Milan '83. La stagione dell'orgoglio milanista

AUTORI: Conte Fiele, Andrea Saronni

EDITORE: Milieu

COLLANA: Parterre

IN COMMERCIO DA: 3 novembre 2023

PAGINE: 184