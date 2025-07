Niente da fare per Yehvann Diouf in casa Torino. Nonostante la retrocessione in Ligue 2, il 25enne portiere senegalese ha firmato infatti con il Nizza. "L'OGC Nice è felice di annunciare l’arrivata di Yehvann Diouf (25 anni) proveniente dallo Stade de Reims", ha annunciato il club francese che per il cartellino del giocatore ha sborsato sette milioni di euro.