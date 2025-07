Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il Botafogo ha interrotto il rapporto con il tecnico Renato Paiva. Il club brasiliano è alla ricerca di un sostituto e in corsa ci sarebbero diversi profili europei. Il preferito e in questo momento il candidato forte per la panchina del "Fogao" è Sergio Conceiçao, nell'ultima stagione protagonista di sei mesi alla guida del Milan con risultati deludenti.