Tennis, Wimbledon: Cobolli batte Pinnington Jones in tre set e avanza al terzo turno

TABELLONE MASCHILE

Tutto facile per Flavio Cobolli, che non si scompone di fronte al 22enne Jack Pinnington Jones e vola al terzo turno di Wimbledon. Contro il padrone di casa non c'è storia, se non nel secondo set: finisce 6-1, 7-6(6), 6-2 per il fiorentino classe 2002. Il vincitore di Amburgo parte fortissimo, strappando subito il servizio al britannico e ripetendosi nel quinto e nel settimo game: il risultato è un rapido 6-1 che vale l'1-0 nel conto dei set. Nel secondo, l'unico vero passaggio a vuoto di Cobolli, che annulla una palla break e sale sul 5-2. Ci sarebbe l'occasione di servire per il 2-0, ma per la prima volta perde il turno in battuta, con la sfida che si trascina fino al tie-break. Qui serve un'altra piccola impresa, perché Pinnington Jones si porta sul 3-0 prima e sul 5-4 poi, ma con due punti di fila l'azzurro si procura il primo set point. Lo spreca, ma poco male: il secondo è quello buono per l'8-6. Cobolli capisce che è meglio non correre rischi e così nel terzo parte fortissimo, andando subito sul 2-0. L'ultimo break lo porta sul 5-2 ed è quello decisivo: finisce 6-1, 7-6(6), 6-2 in un'ora e 55 minuti di gioco. Ora, per il numero 24 al Mondo, uno tra Marcos Giron e Jakub Mensik al terzo turno.