Inter, Mendes alleato del Barcellona per Dumfries: i catalani lo puntano ma l'assalto è rimandato

Il profilo di Dumfries, fa sapere Sport, piace molto a Flick, ma al momento il 29enne non è ritenuto una priorità: nei piani dei catalani c'è l'idea di riprovarci più avanti, magari nei primi giorni di agosto. Periodo in cui la clausola sarà scaduta, ma Jorge Mendes è convinto di poter strappare il sì dell'Inter alla cessione per una cifra comunque prossima ai 25 milioni di euro o giù di lì. Il Barcellona, che è intenzionato a rinforzare le fasce, è rimasto impressionato dallo stesso esterno nella doppia sfida di Champions League. Tra andata e ritorno, Dumfries ha lasciato il segno siglando due gol e propiziando le reti nerazzurri in ben tre occasioni.