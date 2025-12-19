Skeleton, Cdm: Bagnis sesto in gara1 a Sigulda, vince Weston

Amedeo Bagnis chiude al sesto posto la prima delle due sfide di Coppa del Mondo di skeleton ospitate dal budello di Sigulda, in Lettonia. Undicesimo a metà gara, l'azzurro risale di cinque posizioni la classifica finale per assestarsi a 1"26 dal britannico Matt Weston, autentico dominatore di giornata e vincitore in 1'40"35. Alle sue spalle secondo posto per il connazionale Marcus Wyatt, staccato di ben 0"82, mentre a completare il podio è il tedesco Felix Keisinger (+0"85), capace di trasformare il nono posto parziale in un terzo. A separare Bagnis dal podio ci sono anche il cinese Yin e l'ucraino Heraskevych. Seconda run in rimonta anche per Mattia Gaspari che mette a referto un +7 rispetto a quanto ottenuto a metà gara: l'ampezzano è nono a 1"42 mentre Giovanni Marchetti si era fermato dopo il trentesimo tempo della prima discesa. Il settore maschile tornerà in gara domani alle 17.