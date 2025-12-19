Juventus, Spalletti: "Gasperini come Sacchi, da lui c'è da imparare. Bremer gioca"

Mi è stato detto che Cambiaso le piace tantissimo. A che punto è come forma?

"Galante ha detto sicuramente la verità. Cambiaso mi piace perché sa fare tutto, però in questo momento ho preferito togliergli dei pezzi di partita, perché in questo momento è un po' tutto sotto il suo livello. Lui ci è rimasto male perché capisce questa cosa qua perché è arrabbiato con se stesso. Noi abbiamo parlato e ci sono dati. Lui è uno che legge i dati che gli vengono mandati sul cellulare, perché è molto autocritico. Questo è molto positivo perché l'arroganza è inallenabile. Lui è un calciatore modello a livello di caratteristiche".