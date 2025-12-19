Gasperini: "Ho scelto la Roma perchè la sfida era più difficile. Dybala? Valutiamo oggi"

Un altro grande ex della sfida sarà Luciano Spalletti, da ottobre tecnico della Juventus: "Siamo in rapporti amichevoli, quando era ct ci sentivamo spesso perché lui convocava giocatori dell'Atalanta e veniva a Zingonia a seguire gli allenamenti. Adesso che è con la Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo sicuramente cordialmente. Il clima tra noi è sereno". Gasperini ha poi aggiunto: "Non è facile subentrare, credo che stia cercando di portare quelle che sono le sue idee, forse partendo da una situazione già così acquisita da tempo. Però mi sembra che anche la Juventus, ultimamente, tra la partita di Bologna e quella in Champions, sia sicuramente migliorata e cresciuta".