Gasperini: "Ho scelto la Roma perchè la sfida era più difficile. Dybala? Valutiamo oggi"

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del big match dello Stadium contro i bianconeridi Redazione
Juventus-Roma sarà un crocevia importantissimo per la stagione di entrambe le squadre. I padroni di casa dovranno dare seguito ai tre punti ottenuti a Bologna per continuare nella rincorsa europea, mentre i giallorossi (approfittando della Supercoppa) proveranno ad agganciare l'Inter in testa alla classifica.
Gasperini questa estate era tra i nomi caldi per prendere il posto di Tudor sulla panchina dei bianconeri, ma alla fine l'ex Atalanta ha scelto la Roma: "Qui la sfida era più difficile. Sono contento di quello che poi è cominciato. La Juventus rimane una grandissima squadra, sicuramente forte, che ha sempre la possibilità di continuare a rinforzarsi", ha dichiarato in conferenza stampa.
"Arriviamo a questa partita da una bella prestazione con il Como e a Glasgow, vogliamo misurarci contro la Juve, il campionato è nella sua fase più bella", ha aggiunto il tecnico. Lato infermeria, Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni di Dybala e Dovbyk: "Per Paulo, vediamo se sarà in grado di giocare dall'inizio o qualche spezzone, dobbiamo valutarlo oggi. Le motivazioni credo che siano sempre molto alte, non credo che un giocatore a suo livello abbia carenze di motivazioni. Artem, invece, non ha ancora recuperato del tutto. Anche se si sta allenando da parecchi giorni, ha ancora qualche difficoltà nel calciare". Piccolo campanello d'allarme anche per Hermoso: "Ha qualche problema, speriamo di risolvere".
La Roma arriva alla sfida con un +4 in classifica: "Siamo stati bravi, non so se siamo la squadra più forte, ma i ragazzi sono stati bravissimi in quasi tutte le partite, anche quelle in cui non siamo riusciti a vincere. È un gruppo cresciuto sotto l'aspetto tecnico e della qualità e ultimamente ha sempre trovato il gol".
I giallorossi sono molto attivi anche sul fronte mercato, soprattutto in attacco, dove si sono fatti i nomi di Zirkzee e Raspadori. Gasperini, però, preferisce pensare ad altro: "La concentrazione e l'attenzione sono al 19 di dicembre. Per tutto il resto penso ci sia tempo e non è questo il momento".
Un altro grande ex della sfida sarà Luciano Spalletti, da ottobre tecnico della Juventus: "Siamo in rapporti amichevoli, quando era ct ci sentivamo spesso perché lui convocava giocatori dell'Atalanta e veniva a Zingonia a seguire gli allenamenti. Adesso che è con la Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo sicuramente cordialmente. Il clima tra noi è sereno". Gasperini ha poi aggiunto: "Non è facile subentrare, credo che stia cercando di portare quelle che sono le sue idee, forse partendo da una situazione già così acquisita da tempo. Però mi sembra che anche la Juventus, ultimamente, tra la partita di Bologna e quella in Champions, sia sicuramente migliorata e cresciuta".